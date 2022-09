De Franse politie heeft in totaal 48 verdachten gearresteerd voor de branden die afgelopen zomer 65.000 hectare bos en andere natuur in de as legden. Twaalf van hen zijn inmiddels veroordeeld voor betrokkenheid bij brandstichting, zei een woordvoerder van de gendarmerie op televisie. Het verwoeste gebied is zes keer zo groot als Parijs, voegde hij eraan toe.