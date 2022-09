Nederlandse verdachten opgepakt na woningbeschieting in Antwerpen

Opnieuw zijn Nederlanders opgepakt die worden verdacht van activiteiten in Antwerpen die vermoedelijk met een afrekening onder drugscriminelen te maken hebben. De Nederlandse politie kon woensdagavond twee Nederlandse verdachten van 19 en 20 jaar vlak over de grens klemrijden, nadat een getuige van een beschieting van een woning in Antwerpen de Belgische politie had gealarmeerd. Die lichtte de Landelijke Eenheid in, meldt het Openbaar Ministerie in Antwerpen.