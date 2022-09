Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam presenteert op donderdag 29 september een, naar eigen zeggen, nieuw collectiehoogtepunt en tevens zijn kostbaarste aankoop ooit. Om welk werk het gaat, is nog geheim. Volgens Boijmans gaat het om het belangrijkste surrealistische werk dat nog ontbreekt in de omvangrijke museumcollectie van dit genre.