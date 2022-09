Er lijkt geen verband te zijn tussen de arrestatie en de onwelwording van de 42-jarige man uit Rhoon (Zuid-Holland) die vrijdagavond overleed in een ziekenhuis. Dat concludeert het OM uit sectie die door een arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op het lichaam van de man verricht is. De man werd op 8 september met geweld aangehouden en raakte in coma nadat hij diezelfde avond onwel was geworden.