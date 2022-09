Nederland zal de nieuwe stappen die Rusland zet in de oorlog in Oekraïne beantwoorden met „meer wapens, meer sancties, meer hulp”. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken op Twitter. „De schijnreferenda en gedeeltelijke mobilisatie door Rusland zijn een nieuwe poging van Poetin om met agressie en intimidatie zijn zin te krijgen. Hieraan toegeven is geen optie.”