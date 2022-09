Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend in het Koninklijk Paleis in Amsterdam de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2022 uitgereikt. Winnaars Eva Spierenburg, Kenneth Aidoo en Iriée Zamblé ontvingen ieder een bedrag van 9000 euro. De prijs is bedoeld om jonge, talentvolle schilders tot 35 jaar aan te moedigen in hun werk als kunstenaar.