Scholz: alleen een Russische nederlaag maakt de wereld veilig

De Russische president Vladimir Poetin zal zijn „imperialistische ambities” alleen opgeven na een nederlaag in Oekraïne, waarschuwde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Om de wereld veiliger te maken moet Oekraïne daarom met man en macht geholpen worden de Russische aanval af te slaan. Een door Rusland gedicteerde vrede is volgens Scholz onacceptabel.