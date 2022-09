Plafondschildering in de kerk van Sant’Inganzio in Roma van de kunstenaar Andrea Pozzo. Het werk verbeeldt de hemelvaart van de jezuïet Ignatius van Loyola. De toeschouwer op de grond krijgt het gevoel dat hij in het tafereel wordt opgenomen voorbij de grenzen van de aardse werkelijkheid. beeld uit ”Hierna” van Catharine Wolff