Werknemers van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg zijn voortaan extra verzekerd tegen een terugval in hun inkomen als ze arbeidsongeschikt raken. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben daar afspraken over gemaakt, samen met verzekeringsmaatschappij Loyalis. De overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020.