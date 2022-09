Het kabinet en de fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten maandag verder hoe zij de stijgende energiekosten kunnen beteugelen. Zondag praatten zij daar ook al over, maar toen leidde het niet tot een akkoord. Volgens ingewijden werd er in ieder geval gesproken over een prijsplafond.