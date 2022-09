Annet Huizing heeft de Archeon Thea Beckmanprijs gekregen voor haar boek Het Pungelhuis. Deze prijs voor het beste historische jeugdboek wordt jaarlijks uitgereikt in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Daarnaast heeft de schrijfster ook De Jonge Beckman gekregen met haar boek. Dit is de prijs voor het beste historische jeugdboek volgens de lezers.