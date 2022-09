De eerste uitkoopregeling voor boeren om de stikstofuitstoot te verminderen, is nog geen groot succes. Zeker 750 bedrijven kwamen volgens de provincies in aanmerking voor een vrijwillige uitkoopregeling, maar na ruim twee jaar is met slechts twintig boeren daadwerkelijk een akkoord gesloten, blijkt uit een inventarisatie van de NOS bij alle twaalf provincies.