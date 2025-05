Verzekeraar Aegon bij dalers op Damrak na kwartaalupdate

De algehele stemming op de Europese beurzen was voorzichtig positief, na de sterke opleving aan het begin van de week. De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 929,45 punten. De hoofdindex koerst af op een weekwinst van ongeveer 2,6 procent, dankzij de doorbraak in het handelsoverleg tussen de VS en China. De MidKap klom 0,5 procent tot 867,63 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 2 procent in de AEX, na resultaten van branchegenoot Applied Materials. De grootste Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur, die onlangs een belang heeft genomen in Besi, zag de omzet in China flink dalen en gaf een tegenvallende verwachting af voor het huidige kwartaal.

IMCD klom 1,4 procent, na een overname van een kleine branchegenoot. De chemicaliëndistributeur koopt het Spaanse TECOM Ingredients, dat een jaaromzet heeft van ongeveer 18 miljoen euro.

In de MidKap daalde Air France-KLM 0,6 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie heeft 500 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. Het geld zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoelen.

HAL won 0,7 procent, na een goed ontvangen kwartaalbericht van de investeerder die grote belangen heeft in Vopak en SBM Offshore.

In Zürich steeg Richemont ruim 3 procent. Het Zwitserse luxeconcern, bekend van dure merken als Chloé en Cartier, zag de omzet en winst afgelopen boekjaar stijgen. Ook keert het bedrijf meer dividend uit.

Bij de kleinere bedrijven ging de aandacht uit naar Alumexx. De producent van ladders, trappen en steigers heeft van beursuitbater Euronext uitstel gekregen voor de publicatie van zijn jaarverslag. Het bedrijf moest het jaarverslag uiterlijk op 30 april publiceren, maar heeft nu tot en met 30 mei de tijd gekregen. Van het aandeel was nog geen openingskoers bekend.