Chinese staatskrant: tariefbestand met VS moet worden verlengd

De twee economische grootmachten kondigden begin deze week aan hun wederzijdse importheffingen fors te verlagen na goed verlopen onderhandelingen in het Zwitserse Genève. China hanteert nu een tarief op goederen uit de VS van 10 procent voor de komende drie maanden en de Amerikanen heffen 30 procent op Chinese goederen.

„De periode voor wederzijds voordelige samenwerking zou veel langer moeten duren dan slechts negentig dagen”, schrijft de krant, die eigendom is van het Chinese Volksdagblad van de regerende Communistische Partij. De krant bericht vaak als eerste over China’s volgende stappen in internationale handelsconflicten.

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer ontmoette donderdag de Chinese handelsgezant Li Chenggang in de marge van een bijeenkomst van de Aziatisch-Pacifische Economische Samenwerking (APEC) op het Zuid-Koreaanse eiland Jeju. Geen van beide partijen heeft details verstrekt over de inhoud van die ontmoeting.

Tijdens een aparte bijeenkomst van de handelsministers van de APEC-landen drong Li er bij zijn collega’s wel op aan „actie te ondernemen tegen economieën die de wereldwijde handelsstromen verstoren door het gebruik van tarieven”. Li noemde deze economieën niet bij naam. Een gezamenlijke reactie van de APEC-landen op de Amerikaanse tarieven bleef verder uit.