De gemeente Amsterdam gaat vanaf dit weekend 250 vluchtelingen extra opvangen waarvoor geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanaf vrijdag kunnen 65 mensen worden opgevangen in sporthal Elzenhagen en 65 in sporthal Zeeburg. Deze opvang is beschikbaar voor een week. Ook is er plek voor 120 mensen op het Botel op de NDSM-werf, deze opvang kan eventueel worden verlengd tot 1 oktober.