Pakketvervoerder FedEx keldert op Wall Street na winstalarm

FedEx heeft vrijdag bijna een kwart aan beurswaarde zien verdampen op de aandelenmarkten in New York. De grote Amerikaanse pakketvervoerder kwam met zwaar tegenvallende kwartaalresultaten en trok zijn winstverwachting voor het hele jaar in. Het bedrijf ziet het aantal pakketverzendingen teruglopen vanwege de verslechterde economische omstandigheden en gaat flink in de kosten snijden. Verschillende analisten verlaagden hun adviezen voor FedEx na het winstalarm. Ook concurrenten als UPS en XPO Logistics gingen mee omlaag en verloren tot 7 procent.