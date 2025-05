Japanse datingapp checkt huwelijksstatus gebruikers

Een populaire Japanse datingapp heeft een functie geïntroduceerd die de burgerlijke staat van gebruikers verifieert via een check in de overheidsadministratie. Dit moet voorkomen dat getrouwde mensen zich voordoen als vrijgezel. Het bedrijf meldde dat meer dan de helft van de gebruikers, zowel mannen als vrouwen, zich zorgen maakte over de eerlijkheid van andere gebruikers over hun huwelijkse staat.