Europese beurzen flink omhoog, ING grote winnaar in AEX

De AEX-index op de beurs in Amsterdam steeg in de vroege handel 1,4 procent naar 889,75 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, won 0,1 procent tot 828,72 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs boekten winsten tot 1,3 procent.

ING was een van de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op Beursplein 5, met een plus van 4 procent. Bij de bank daalde de kwartaalwinst, maar het resultaat overtrof de verwachtingen. Topman Steven van Rijswijk onderstreepte dat ING de totale inkomsten heeft verhoogd, dankzij groei in spaargeld en op de hypotheekmarkt.

Ook Shell overtrof de verwachtingen. Ondanks de gedaalde olieprijzen en onzekerheid in de wereld heeft Shell volgens topman Wael Sawan „solide resultaten” geboekt. Op de beurs werd dit beloond met een koerswinst van zo’n 2 procent.

Industrieconcern Aalberts kwam eveneens met cijfers. De onderneming lijkt nog steeds last te hebben van slechte marktomstandigheden in de bouw, al ziet topman Stéphane Simonetta wel de „eerste signalen” van verbeteringen. Het aandeel verloor bijna 1 procent.

Verder waren de chipbedrijven erg in trek. Besi won zelfs meer dan 4 procent. Branchegenoten ASML en ASMI stegen tot bijna 4 procent.

De verklaring van Beijing over handelsgesprekken duidt op beweging in de impasse tussen de twee landen. Washington en Beijing hebben eerder naar elkaar gewezen om de eerste stap tot onderhandelingen te zetten. „Dit is een geweldige zet, ongeacht welke kant het initiatief neemt”, zei een deskundige van de firma UOB Kay Hian.

Hoewel China een nieuwe openheid voor gesprekken toonde, presenteerde het ministerie van Handel van het Aziatische land de verklaring als in overeenstemming met Beijings eerdere standpunt. Een strateeg van de firma Pendal Group betwijfelt daarom ten zeerste dat aan alle onzekerheid nu een einde komt.