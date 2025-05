Topman ING: wijs dat minister nog eens naar bonusregels kijkt

Minister Eelco Heinen van Financiën (VVD) onderzoekt of de bonusregels in de financiële sector versoepeld kunnen worden voor specialistisch personeel dat anders moeilijk te krijgen is, werd halverwege vorige maand bekend. Het bonusplafond voor topbankiers en bestuurders, ingevoerd na de financiële crisis van 2008, laat hij ongemoeid.

De Tweede Kamer sprak zich afgelopen najaar nog uit voor het behoud van de huidige bonusregels. Heinen gaat hierin mee wat betreft de beloningen aan de top. Maar hij wil wel een „passende oplossing” zoeken voor specialistisch personeel. Dit knelt vooral bij kleine fintechondernemingen, die hun personeel uit kostenoverwegingen vaker in aandelen betalen.