Shell gaat opnieuw voor miljarden eigen aandelen inkopen

Het winstcijfer, waar de kenners sterk op letten, bedroeg in het eerste kwartaal 5,6 miljard dollar, omgerekend ruim 4,9 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg de winst over diezelfde periode nog 7,7 miljard dollar, maar analisten hielden al rekening met een flinke daling. Zij verwachtten een resultaat van bijna 5,1 miljard dollar.

Net als andere olie- en gasbedrijven had Shell te maken met flink gedaalde prijzen voor ruwe olie. De goedkopere olie in de eerste maanden van dit jaar, had onder andere te maken met het handelsbeleid van de Verenigde Staten dat wereldwijd tot onrust leidde. De gevolgen van de importheffingen, ingevoerd begin april, worden pas dit kwartaal duidelijk.

Ondanks de gedaalde olieprijzen en onzekerheid in de wereld heeft Shell volgens topman Wael Sawan „solide resultaten” geboekt. „Onze sterke prestaties en veerkrachtige balans geven ons het vertrouwen om de komende drie maanden opnieuw voor 3,5 miljard dollar aan aandelen in te kopen”, zegt hij in een toelichting. Volgens Shell is dit het veertiende kwartaal op rij dat het concern aandelen inkoopt voor een bedrag van 3 miljard dollar of meer.