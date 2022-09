Een 36-jarige man uit het Brabantse Dongen is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het online bedreigen van politicus Sjoerd Sjoerdsma. Het Openbaar Ministerie had bij de politierechter een werkstraf van 120 uur geëist, omdat de man volgens de officier een grens is overgegaan.