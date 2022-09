Staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) van Defensie gaat samen met andere bewindslieden in het kabinet overleggen welke mogelijkheden er zijn om iets te doen aan de lawaaioverlast die Awacs-vliegtuigen boven oostelijk Zuid-Limburg veroorzaken. Hij zei dat tijdens overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Beekdaelen en de actiegroep Stop Awacs vrijdag in het gemeentehuis in Schinnen.