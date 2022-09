ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties in de verpleeg- en wijkzorg, geeft alsnog steun aan het zogenoemde Integraal Zorgakkoord. ActiZ was een van de clubs die eerder zei niet in te stemmen met het zorgakkoord, dat het ministerie van Volksgezondheid wil sluiten met de hele zorgsector.