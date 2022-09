Van der Burg: anders inrichten asielprocedure ligt bij politiek

Over de vraag of asielprocedures in Nederland anders ingericht moeten worden, zal eerst een debat gevoerd moeten worden. Dat zegt staatssecretaris Eric van der Burg in reactie op uitspraken van de nieuwe directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst Christine Nijkamp. Zij zegt tegenover het televisieprogramma EenVandaag dat ze vindt dat het systeem in de praktijk niet werkt en bovendien veel te veel tijd en menskracht kost.