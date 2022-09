Kandinsky uit Van Abbemuseum toch naar erven oude eigenares

Het schilderij Blick auf Murnau mit Kirche van Wassily Kandinsky, dat zich al ruim zeventig jaar in de collectie van het Van Abbemuseum in Eindhoven bevindt, komt toch toe aan de erven van de Joodse Johanna Margarethe Stern-Lippmann (1874-1944). Dat schrijft de Restitutiecommissie, die zich bezighoudt met teruggave van kunstwerken die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in andere handen zijn geraakt, in een advies aan de gemeente Eindhoven. De stad heeft de commissie al beloofd het advies te zullen uitvoeren.