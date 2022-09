Interim-voorzitter en partijprominent Onno Hoes strijdt met twee andere VVD’ers om de voorzittershamer van de partij. De deadline voor kandidaten was middernacht in de nacht van woensdag op donderdag. Naast Hoes, die door het partijbestuur naar voren is geschoven, hebben Eric Wetzels en Bert Homan zich gemeld.