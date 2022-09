Maatschappijen: oproep Schiphol tot annuleringen ‘onacceptabel’

De oproep die luchthaven Schiphol maandag deed aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te annuleren vanwege de grote drukte is „uitermate teleurstellend en onacceptabel”. Dat stelt voorzitter Marnix Fruitema van BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, in een verklaring. Fruitema zegt dat maatschappijen de kosten van alle annuleringen en vertragingen die door dit „echec” veroorzaakt worden zullen verhalen op Schiphol.