In de meterkast van een restaurant aan de Lange Jansstraat in Utrecht heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. De eerste melding kwam rond 01.50 uur binnen en ongeveer een uur later was het vuur geblust. Omdat er veel rook vrijkwam besloot de veiligheidsregio de bovenliggende woningen te ontruimen, vijftien mensen werden geëvacueerd.