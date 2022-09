Terwijl ze de ene na de andere baby ter wereld hielp, veranderde het emiraat waar Minie van de Weg woont razendsnel. Van een achtergebleven Arabische uithoek werd het een bloeiende metropool. Te midden van al die veranderingen was de Nederlandse Minie een van de constante factoren. Ze was er in de jaren 60, ze is er nu, en ze wil er blijven. Tot het eind.