Boeren moeten kunnen investeren in innovatie, zonder dat ze die investering moeten terugverdienen door uitbreiding van hun veestapel. Nu koppelen veel melkveehouders investeringen in bijvoorbeeld emissiearme melkveestallen aan schaalvergroting. „Dat is logisch, omdat ze anders de financiering niet rond krijgen, maar ik vind dit echt een systeemfout”, zegt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).