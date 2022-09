De veiligheid en gezondheid van kinderen zonder ouders in de asielopvang in Ter Apel is nog steeds ver onder de maat. Staatssecretaris Eric van der Burg moet „regie nemen” om te zorgen voor voldoende opvanglocaties voor minderjarigen zonder ouders, schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid vrijdag in een brief aan de staatssecretaris.