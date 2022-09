De dichter is ver van huis. Hij is niet in het vertrouwde Sion. Hij is in het noorden van het Overjordaanse. Misschien is hij wel in het Hermongebergte, waar de Jordaan ontspringt. Daar kun je bij helder weer een glimp van Sion opvangen. De dichter voelt zich alleen. Er wordt hem onrecht aangedaan. Hij kan niet naar het heiligdom en vijanden vragen hem spottend: Waar is je God?