Ds. A. Vlietstra neemt afscheid van hersteld hervormde gemeente Harskamp

In de afscheidsdienst sprak ds. Vlietstra uit Romeinen 5:6_: „_Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven.” Het thema was ”Christus’ dood ten zegen voor goddelozen”, verdeeld over drie punten: de tijd van ons afscheid; de kern van de boodschap; de staat voor Gods aangezicht.

Na de dienst werd ds. Vlietstra eerst toegesproken door ouderling Th.F. Roest namens de classis Midden van de Hersteld Hervormde Kerk en daarna door ouderling B. Schut namens de hersteld hervormde gemeente in Harskamp. Hij liet de scheidende predikant Psalm 116 vers 7 en 10 toezingen.

Ds. Vlietstra was als predikant verbonden aan de gemeenten Melissant (1981), Driezum (1991), Katwijk aan Zee (1998) en als laatste Harskamp (2017). Hij blijft samen met zijn vrouw na zijn emeritaat wonen in Harskamp.