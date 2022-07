De mens is een rustzoeker. Velen van ons gaan de komende periode op vakantie. Verder weg of dichterbij. In ieder geval hopen we rust te hebben. Even uitrusten. Even uit de sleur van het leven. Even geen verplichtingen. Maar we weten ook dat de ware rust niet te vinden is op ons vakantieadres in binnen- of buitenland. Van nature verkeren we in een staat van valse rust.