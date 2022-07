Meditatie: Zo ik niet had geloofd...

Bovenstaande zin is niet af. Op de plaats waar de puntjes staan hebben de vertalers geschreven: „ik ware vergaan”, maar in het oorspronkelijke staat dat er niet. De vertalers hebben deze zin afgemaakt. Ook in ons leven komen niet afgemaakte zinnen voor. Een vader en moeder staan aan het ziekbed van hun kind en zeggen: „Als we ons kind eens moesten missen…” Er zijn zinnen die een mens niet afmaakt, omdat ze te veel pijn doen. „Ik moet er niet aan denken dat…”