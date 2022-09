Netbeheerder TenneT verhoogt komend jaar zijn transporttarieven voor energie. Huishoudens gaan daardoor 15 euro per jaar meer betalen. Een klein mkb-bedrijf ziet de rekening in 2023 met 80 euro omhooggaan, is de inschatting van de netwerkbeheerder. Dat schrijft minister Rob Jetten (Energie) aan de Tweede Kamer.