Airborne Region rond Arnhem betreurt overlijden Britse vorstin

De Airborne-organisaties in de zogeheten Airborne Region rond Arnhem betreuren het overlijden van de Britse vorstin Elizabeth II, laten zij vrijdag weten. De Airborne Region - de gemeenten Arnhem, Ede, Driel, Renkum - herdenkt elk jaar in september op tal van plekken de Slag om Arnhem in 1944. De huidige Britse koning Charles III komt als bevelvoerder van de troepen bij bijna elke jubileumherdenking naar Nederland. De laatste keer was in 2019.