Het schip met crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers dat op dit moment in de haven van Zwolle ligt, verhuist eind september naar de Industriehaven in Genemuiden. Daar kan het schip tot 22 november blijven liggen. Op het schip is plaats voor 85 mensen, aldus de gemeente Zwartewaterland, waar Genemuiden bij hoort.