Hulporganisatie MiGreat heeft donderdag poncho’s en zeil uitgedeeld aan asielzoekers die buiten moeten wachten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De organisatie is kritisch: „COA laat zich niet zien.” Het COA zegt in een reactie de openbare ruimte zo goed als mogelijk te organiseren voor de mensen die wachten.