OM: sporen van schutter brute liquidatie op huls en handschoen

De politie heeft meerdere DNA-sporen van de mogelijke schutter Reinaldo M. (21) gevonden in het onderzoek naar de liquidatie van Shantienne Frans (34) in Rotterdam. Het DNA zat op een handschoen die de moordenaar droeg bij de schietpartij en op één van de kogelhulzen die naast het lichaam van het slachtoffer lag. Dat maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend op een tussentijdse zitting in de Rotterdamse rechtbank. Het onderzoek is bijna afgerond.