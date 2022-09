Weer iets minder woonruimte voor studenten

Het tekort aan studentenwoonruimtes is gestegen naar bijna 27.000. Dat is iets meer dan vorig jaar, blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2022 van Kences, een kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Dat denkt echter dat het tekort zal oplopen naar 44.800 in het leerjaar 2029/2030 in de twintig voornaamste studentensteden. De stijging van het tekort wordt volgens Kences voor 95 procent verklaard door de toename van internationale studenten, die hier veelal niets hebben om op terug te vallen.