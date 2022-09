Olie- en gasconcern Shell begrijpt dat de Europese Commissie actie onderneemt tegen de energiecrisis, al kan het nog niet zeggen hoe plannen voor het bedrijf zullen uitpakken. „We begrijpen dat er actie nodig is in deze buitengewone tijden”, reageert een woordvoerder op vragen over de door de commissie voorgestelde solidariteitsbijdrage.