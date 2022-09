De gemeente Meierijstad in Brabant gaat vanaf donderdag 15 september zo’n honderd asielzoekers tijdelijk opvangen in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Daarmee wil de gemeente de enorme druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel enigszins verlichten. De asielzoekers kunnen tot uiterlijk 1 november in Sint-Oedenrode blijven, maakte de gemeente woensdag bekend.