De medische situatie in de noodopvang voor asielzoekers is onhoudbaar, onverantwoord en dreigt te escaleren. Dat schrijven hulporganisaties Artsen zonder Grenzen en Dokters van de Wereld in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid. Ze roepen de minister op de leiding te nemen in de zorgverlening aan asielzoekers, zodat „een nieuw humanitair drama” kan worden voorkomen.