De politie heeft een vrouw opgepakt in het onderzoek naar het overlijden van baby Sem Vijverberg, die in 2006 dood werd gevonden in Doetinchem. Het gaat vermoedelijk om de moeder van de baby. Een DNA-onderzoek moet hier uitsluitsel over geven. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het pasgeboren kindje, meldt de politie.