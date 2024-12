Een rechter-commissaris bepaalt of er voldoende verdenkingen zijn om de verdachten maximaal twee weken langer vast te houden. Sinds de aanhoudingen is niet bekendgemaakt welke mogelijke rol de verdachten hebben gespeeld bij de explosie. Ook zijn niet meer details bekendgemaakt over de mannen. Zij zitten sinds hun aanhouding in volledige beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Wat de fatale explosies heeft veroorzaakt is nog altijd niet bekend. De politie zei eerder geen aanwijzingen te hebben dat een drugslab de oorzaak is, ook zou het geen gaslek zijn geweest. Wel is bekendgemaakt dat de explosies mogelijk gericht waren tegen de bruidsmodezaak op de begane grond.