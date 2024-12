Het lichaam van het 41-jarige slachtoffer werd eind december van dat jaar aangetroffen, ruim vijftien kilometer noordelijker in Kloosterzande in Zeeuws-Vlaanderen in een brandende auto. Uit onderzoek bleek dat hij ruzie had gekregen met de broers Michel en René Z., die nu gelden als hoofdverdachten in de zaak. Die ruzie ging over een cocaïnedeal waarbij een busje werd gebruikt uit een garagebedrijf van de broers. In loodsen van dat bedrijf werden bloedsporen en kogels gevonden.

Het slachtoffer was van Tunesische komaf en zat meermaals gevangen voor drugszaken. Hij zat in 2014 in Dendermonde in de cel voor een zaak waarbij ook Michel Z. betrokken was.

Michel Z. liet verstek gaan voor het hof. Zijn broer en de overige verdachten waren er wel, maar zeiden allemaal niet betrokken geweest te zijn bij de moord. Dat geloofde de jury niet. Tegen Michel Z. is door justitie levenslang geëist, tegen de overige verdachten gevangenisstraffen van 15 tot 30 jaar. Het proces gaat vrijdag verder. Dan worden naar verwachting ook de straffen bepaald.