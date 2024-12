Zo’n 4500 van de in totaal 6000 wissels worden verwarmd als er meer dan 10 procent kans is op winters weer, zodat de treinen gewoon kunnen blijven rijden als het vriest. Dat betekent dat veel wissels ongeveer vijf maanden per jaar continu verwarmd worden. Volgens ProRail staan de verwarmingen met de steeds milder wordende winters te vaak onnodig aan.

Ook zijn veel wissels niet nodig voor de dienstregeling van goederen en reizigers. De verwarming gaat vanaf volgend jaar dan ook alleen nog aan op essentiële wissels. ProRail verwacht niet dat door de maatregelen meer of minder problemen zullen zijn op het spoor bij winters weer. „Wisselverwarming biedt in zulke situaties slechts een klein deel van de oplossing voor de bredere problemen die dan optreden in het spoorsysteem.”