Eerste openbare zitting over Barendrechtse zedenzaak

De man zou via familie, verenigingen en kennissen met de slachtoffers in contact zijn gekomen. Hij is op 10 september aangehouden. Kort nadat er aangifte tegen hem was gedaan, meldde hij zich bij de politie en werd aangehouden. De woning van de man in Barendrecht is doorzocht en op een camping in het Noord-Brabantse Hoeven nam de politie zijn caravan in beslag. De woning werd na de bekendmaking van het nieuws door onbekenden beklad.

„Levens van slachtoffers, hun ouders, verzorgers, familie en iedereen in hun omgeving zijn overhoop gehaald”, zei de burgemeester van Barendrecht Ronald Schneider in september, in de week na de arrestatie van de man. De gemeente organiseerde een bijeenkomst voor buurtbewoners en voerde gesprekken met scholen en verenigingen.

De slachtoffers en hun ouders worden bijgestaan door Slachtofferhulp Nederland en slachtofferadvocaten. Media-adviseurs van Namens de Familie, onderdeel van Slachtofferhulp Nederland, staan 29 slachtoffers bij uit 26 gezinnen. De families wonen de eerste openbare zitting bij via een videoverbinding, onder meer vanuit een andere rechtszaal in de Rotterdamse rechtbank.