Meerderheid hulpverleners agressief bejegend, toont onderzoek CNV

Binnenland

Onder hulp- en dienstverleners is 73 procent al uitgescholden of bedreigd door burgers, patiënten of cliënten. 30 procent is al met fysiek geweld in aanraking gekomen, onder meer slaan en schoppen. Dit blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder duizend werkenden in de hulp- en dienstverlening. Bijna een op de tien is door deze agressie op het werk gewond geraakt.